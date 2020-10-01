Медведев оштрафован на $ 5,5 тыс. за неспортивное поведение на «Ролан Гаррос»
Организаторы Открытого чемпионата Франции приняли решение оштрафовать первую ракетку России Даниила Медведева за поведение в матче первого круга соревнований с Мартоном Фучовичем из Венгрии. Сумма штрафа составила $ 5,5 тыс.
Штраф на пятую ракетку мира был наложен за сломанную ракетку и неоднократные ругательства во время проигранного матча. Об этом сообщается в «Твиттере» Tennis Channel.
Интересно, что менее месяца назад Медведев был оштрафован на $ 3 тыс. организаторами Открытого чемпионата США. Тогда россиянин ругался с судьёй и супервайзером полуфинальной встречи, которую он проиграл будущему чемпион -у Доминику Тиму.
Напомним, Медведев ни разу в карьере не играл во втором круге Открытого чемпионата Франции (0-4).
Истерика, разбитая ракетка, штрафное очко. Медведев опять потерпел крах на «Ролан Гаррос»
Россиянин Даниил Медведев в четвёртый раз подряд проиграл на старте «Ролан Гаррос».
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