Димитров — о Шараповой: за неё не переживаю — кажется, у неё в жизни всё в порядке

Болгарский теннисист Григор Димитров во время послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос» рассказал об отношениях с бывшей девушкой — россиянкой Марией Шараповой. Спортсмены состояли в отношениях с 2013 по 2015 год.
«Наши отношения с Марией всегда были хорошими, мы друзья. Играет ли она в теннис после завершения карьеры? Общаемся ли мы? Надеюсь, вы подписаны на неё в „Инстаграме“ — там и можете узнавать, чем она занимается.
Я за неё не переживаю. Кажется, у неё в жизни всё в порядке. Да и в целом, если говорить о завершении карьеры, Мария из тех людей, которые принимают решения только в том случае, если считают их полностью правильными», — цитирует Димитрова журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».
В настоящее время Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Алексом Гилксом.
- 1 октября 2020
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