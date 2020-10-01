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Димитров — о Шараповой: за неё не переживаю — кажется, у неё в жизни всё в порядке

Димитров — о Шараповой: за неё не переживаю — кажется, у неё в жизни всё в порядке
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Болгарский теннисист Григор Димитров во время послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос» рассказал об отношениях с бывшей девушкой — россиянкой Марией Шараповой. Спортсмены состояли в отношениях с 2013 по 2015 год.

«Наши отношения с Марией всегда были хорошими, мы друзья. Играет ли она в теннис после завершения карьеры? Общаемся ли мы? Надеюсь, вы подписаны на неё в „Инстаграме“ — там и можете узнавать, чем она занимается.

Я за неё не переживаю. Кажется, у неё в жизни всё в порядке. Да и в целом, если говорить о завершении карьеры, Мария из тех людей, которые принимают решения только в том случае, если считают их полностью правильными», — цитирует Димитрова журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».

В настоящее время Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Алексом Гилксом.

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