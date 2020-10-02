Доминик Тим уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел в четвёртый круг, обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда (28) со счётом 6:4, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.



Действующий чемпион US Open 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Рууда 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал Тим поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Хьюго Гастон (Франция, WC).



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.