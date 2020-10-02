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Доминик Тим уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Доминик Тим уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел в четвёртый круг, обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда (28) со счётом 6:4, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Действующий чемпион US Open 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Рууда 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Тим поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Хьюго Гастон (Франция, WC).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 октября 2020, пятница. 12:10 МСК
Каспер Рууд
25
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 1    
6 		6 6    
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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