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Российская теннисистка подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка 91-я ракетка мира в парном разряде Яна Сизикова, выступающая на Открытом чемпионате Франции — 2020 в паре с Мэдисон Бренгл из США, подозревается в участии в договорном матче. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Расследование ведёт французская полиция. Следователей привлёк матч Сизиковой и Бренгл в матче первого круга парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4, однако полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки в то время, как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

25-летняя Сизикова — победительница одного турнира категории WTA в парном разряде и 43 соревнований под эгидой ITF.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
30 сентября 2020, среда. 14:35 МСК
Андреа Миту
Румыния
Андреа Миту
Патрисия-Мария Циг
Румыния
Патрисия-Мария Циг
А. Миту П. Циг
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		4  
         
Мэдисон Бренгл
США
Мэдисон Бренгл
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
М. Бренгл Я. Сизикова

Источник: Die Welt

Автор: Никита Сакун

Заглавное фото: instagram.com/yana_sizikova

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