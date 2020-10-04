Российская теннисистка подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка 91-я ракетка мира в парном разряде Яна Сизикова, выступающая на Открытом чемпионате Франции — 2020 в паре с Мэдисон Бренгл из США, подозревается в участии в договорном матче. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Расследование ведёт французская полиция. Следователей привлёк матч Сизиковой и Бренгл в матче первого круга парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4, однако полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки в то время, как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.
25-летняя Сизикова — победительница одного турнира категории WTA в парном разряде и 43 соревнований под эгидой ITF.
- 4 октября 2020
-
10:58
-
10:17
-
10:06
-
01:01
-
00:30
- 3 октября 2020
-
23:44
-
23:21
-
22:10
-
21:55
-
21:04
-
20:50
-
19:42
-
18:15
-
16:39
-
16:27
-
15:22
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
10:03
-
09:32
- 2 октября 2020
-
23:47
-
23:38
-
22:20
-
22:03
-
21:38
-
21:08
-
20:57
-
20:21
-
20:05
-
19:39
-
18:58
-
17:30
-
16:26
-
15:45