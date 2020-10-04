Российская теннисистка подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка 91-я ракетка мира в парном разряде Яна Сизикова, выступающая на Открытом чемпионате Франции — 2020 в паре с Мэдисон Бренгл из США, подозревается в участии в договорном матче. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.



Расследование ведёт французская полиция. Следователей привлёк матч Сизиковой и Бренгл в матче первого круга парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4, однако полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки в то время, как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.



25-летняя Сизикова — победительница одного турнира категории WTA в парном разряде и 43 соревнований под эгидой ITF.