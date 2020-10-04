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Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», отдав всего 4 гейма Гарсие

Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», отдав всего 4 гейма Гарсие
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований третья сеяная Свитолина нанесла поражение француженке Каролин Гарсия со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Гарсия подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с победительницей матча 1/8 финала между представительницей Чехии Барборой Крейчиковой и аргентинкой Надией Подороска, начавшей соревнования с квалификации.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 октября 2020, воскресенье. 15:55 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Каролин Гарсия
45
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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