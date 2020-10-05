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Свитолина — о вылете Монфиса с «Ролан Гаррос»: я играю за нас двоих

Свитолина — о вылете Монфиса с «Ролан Гаррос»: я играю за нас двоих
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вышедшая в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции украинка Элина Свитолина прокомментировала вылет своего бойфренда Гаэля Монфиса в первом круге соревнований.

«Если честно, сейчас мне кажется, что я играю за нас двоих. Знаю, как он любит соревноваться здесь, в Париже, и выступать перед большим количеством зрителей. К несчастью в этом году всё сложилось иначе. Грустно, что он не смог показать свой лучший теннис. Он отлично стартовал в этом году, и я горжусь его усердием.

На данный момент он тренируется. Я счастлива, что он настроен вернуться и стать ещё сильнее.

Мне нравится, как он подталкивает меня становиться лучше. Я тоже пытаюсь мотивировать его становиться лучше, в том числе на корте. Думаю, так и должно быть. Нужно поддерживать друг друга и стремиться к лучшим результатам», — приводит слова Свитолиной Tennisnow.

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