Вышедшая в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Свитолина прокомментировала победу над Гарсией

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу (6:1, 6:3) над француженкой Каролин Гарсией в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

«Моя цель — выигрывать каждый матч, на который я выхожу, — неважно, в первом круге или в четвертьфинале. Пытаюсь делать примерно одно и то же в каждой игре.



Думаю, я хорошо справилась, несмотря на то, что происходило на трибунах. Конечно, зрители пытались поддержать Гарсию, ждали камбэка, но в конце концов я показала действительно качественный теннис. Я была сконцентрирована, и это помогло мне», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Свитолина поборется с аргентинкой Надией Подороска, начавшей соревнования с квалификации.