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Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», там он сыграет с Джоковичем

Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», там он сыграет с Джоковичем
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче четвёртого круга испанец победил немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:2, 7:5, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. 18-я ракетка мира Карреньо-Буста выполнил четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18. Его соперник, занимающий 186-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет и допустил четыре ошибки. Альтмайер реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Карреньо-Буста встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее победил россиянина Карена Хачанова.

Карреньо-Буста и Джокович в последний раз встречались на US Open в 2020 году. В том матче Джокович попал в судью мячом и был дисквалифицирован.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 октября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Пабло Карреньо-Буста
18
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6    
2 		5 2    
             
Даниэль Альтмайер
186
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
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