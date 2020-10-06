Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», там он сыграет с Джоковичем

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче четвёртого круга испанец победил немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:2, 7:5, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. 18-я ракетка мира Карреньо-Буста выполнил четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18. Его соперник, занимающий 186-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет и допустил четыре ошибки. Альтмайер реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Карреньо-Буста встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее победил россиянина Карена Хачанова.

Карреньо-Буста и Джокович в последний раз встречались на US Open в 2020 году. В том матче Джокович попал в судью мячом и был дисквалифицирован.