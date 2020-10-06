Серена Уильямс: раньше по телевизору не показывали полных людей, похожих на меня

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс заявила, что на протяжении карьеры к ней относились не так, как к другим, из-за цвета кожи и телосложения.

«Мне недоплачивали, меня недооценивали. Но я никогда не хотела иметь другой цвет кожи, я не хотела, чтобы моя кожа была светлее. Мне нравится быть такой, нравится то, как я выгляжу. Мне нравится быть представительницей красивых темнокожих женщин. Это идеально. Я бы ничего другого не хотела.

Раньше внешность оценивалась по-другому. Например, Винус выглядела более приемлемо с общепринятой точки зрения: у неё длинные ноги, она очень худая. По телевизору не показывали людей, похожих на меня, я не видела полных людей. Это было другое время. Но я рада, что именно такое тело подарило мне карьеру. Я за это благодарна.

Женщин не учат быть лидерами или будущими руководителями. Но это нужно изменить. Мне нравится поддерживать женщин. Быть голосом, которого нет у миллиона людей", — цитирует Уильямс Vogue.