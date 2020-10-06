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131-я ракетка мира Подороска победила Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

131-я ракетка мира Подороска победила Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла выйти в полуфинал, сенсационно проиграв 131-й ракетке мира Надии Подороске (Q) из Аргентины со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Свитолина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 8 брейков. Надия впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 октября 2020, вторник. 14:25 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Надия Подороска
131
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
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