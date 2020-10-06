«Какая игра!» Габриэла Сабатини поздравила Надию Подороску с выходом в полуфинал «РГ»

Чемпионка US Open 1990 года в одиночном разряде и Уимблдона 1988 года в парном, бывшая аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини поздравила соотечественницу Надию Подороску с сенсационным выходом в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

«Да!!! Какая игра! Поздравляю всю команду! Спасибо, что продолжаешь борьбу. Восхищаюсь тобой», — написала Сабатини в своём «твиттере».

В четвертьфинале Подороска, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 6:4. За выход в финал аргентинка поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.