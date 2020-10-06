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19-летняя Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Подороской

19-летняя Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Подороской
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале турнира она со счётом 6:3, 6:1 обыграла итальянку Мартину Тревизан.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Свёнтек 1 раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Свёнтек поспорит с аргентинкой Надией Подороской, которая в четвертьфинале турнира со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
Ига Свёнтек
54
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Мартина Тревизан
159
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
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