19-летняя Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Подороской
19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале турнира она со счётом 6:3, 6:1 обыграла итальянку Мартину Тревизан.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Свёнтек 1 раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Свёнтек поспорит с аргентинкой Надией Подороской, которая в четвертьфинале турнира со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 6 октября 2020
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