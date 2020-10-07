Агнешка Радваньска поздравила Игу Свёнтек с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Экс вторая ракетка мира из Польши Агнешка Радваньска поздравила соотечественницу Игу Свёнтек с выходом в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

«Браво, Ига!» — написала Радваньска на своей странице в "Твиттере".

В четвертьфинале турнира Свёнтек со счётом 6:3, 6:1 обыграла итальянку Мартину Тревизан. За выход в финал соревнований она поспорит с аргентинкой Надией Подороской.

Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA, четыре раза выступала в полуфинале на турнирах «Большого шлема», единожды – в финале (Уимблдон-2012), став первой представительницей Польши, достигшей такого результата. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года.