Агнешка Радваньска поздравила Игу Свёнтек с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»
Экс вторая ракетка мира из Польши Агнешка Радваньска поздравила соотечественницу Игу Свёнтек с выходом в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
«Браво, Ига!» — написала Радваньска на своей странице в "Твиттере".
В четвертьфинале турнира Свёнтек со счётом 6:3, 6:1 обыграла итальянку Мартину Тревизан. За выход в финал соревнований она поспорит с аргентинкой Надией Подороской.
Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA, четыре раза выступала в полуфинале на турнирах «Большого шлема», единожды – в финале (Уимблдон-2012), став первой представительницей Польши, достигшей такого результата. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года.
Ига Свёнтек поделилась эмоциями после выхода в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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