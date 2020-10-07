Тарпищев — о вылете Рублёва с «РГ»: Андрея нельзя ругать, он просто не восстановился

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах он уступил греку Стефаносу Циципасу — 5:7, 2:6, 3:6.
«Рублёв просто не восстановился. Он еле-еле дотянул прошлый матч. Это, по сути, первый турнир «Большого шлема», где он играл так много пять сетов. Слишком короткое время для восстановления. Он везде ошибался по чуть-чуть, там аут, здесь не добежал. Ругать его нельзя, эти две недели он провёл здорово, вошёл в десятку, по моим подсчётам.
Может ли он попасть на Итоговый? Здесь надо много считать. Нужно хорошо отыграть в Питере, там есть возможность 500 очков заработать плюс Париж. В целом турнир можно занести в актив. У нас два человека в десятке, один в двадцатке», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 октября 2020
-
19:35
-
19:28
-
19:14
-
18:28
-
18:10
-
16:58
-
16:58
-
15:57
-
14:58
-
14:33
-
14:03
-
13:29
-
13:00
-
10:55
-
10:04
-
09:20
-
09:19
-
08:58
-
08:49
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:13
-
02:30
-
00:34
- 6 октября 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:20
-
23:15
-
22:27
-
22:21
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:41