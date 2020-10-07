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Тарпищев — о вылете Рублёва с «РГ»: Андрея нельзя ругать, он просто не восстановился

Тарпищев — о вылете Рублёва с «РГ»: Андрея нельзя ругать, он просто не восстановился
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах он уступил греку Стефаносу Циципасу — 5:7, 2:6, 3:6.

«Рублёв просто не восстановился. Он еле-еле дотянул прошлый матч. Это, по сути, первый турнир «Большого шлема», где он играл так много пять сетов. Слишком короткое время для восстановления. Он везде ошибался по чуть-чуть, там аут, здесь не добежал. Ругать его нельзя, эти две недели он провёл здорово, вошёл в десятку, по моим подсчётам.

Может ли он попасть на Итоговый? Здесь надо много считать. Нужно хорошо отыграть в Питере, там есть возможность 500 очков заработать плюс Париж. В целом турнир можно занести в актив. У нас два человека в десятке, один в двадцатке», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
07 октября 2020, среда. 17:20 МСК
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 3    
7 		6 6    
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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