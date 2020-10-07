Тарпищев — о вылете Рублёва с «РГ»: Андрея нельзя ругать, он просто не восстановился

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах он уступил греку Стефаносу Циципасу — 5:7, 2:6, 3:6.



«Рублёв просто не восстановился. Он еле-еле дотянул прошлый матч. Это, по сути, первый турнир «Большого шлема», где он играл так много пять сетов. Слишком короткое время для восстановления. Он везде ошибался по чуть-чуть, там аут, здесь не добежал. Ругать его нельзя, эти две недели он провёл здорово, вошёл в десятку, по моим подсчётам.



Может ли он попасть на Итоговый? Здесь надо много считать. Нужно хорошо отыграть в Питере, там есть возможность 500 очков заработать плюс Париж. В целом турнир можно занести в актив. У нас два человека в десятке, один в двадцатке», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.