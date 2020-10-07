Циципас: я больше не игрок NextGen — я полноценный взрослый

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на Открытом чемпионате Франции 2020 года многие молодые игроки показали высокие результаты. «Считаете ли вы, что с учётом этого, кто-то один из вас может стать новым чемпионом „Большого шлема?“ — спросили у 22-летнего грека.
»Во-первых я уже не NextGen (NextGen — игрок нового поколения. — Прим. «Чемпионата»). Я уже полноценный взрослый.
Во-вторых, безусловно, молодые игроки уже идут и рано или поздно придут. Конечно же, «Большая тройка» уже давно доминирует в теннисе, но лет через 5-6 всё будет иначе.
В-третьих, я рад, что играю настолько хорошо, чтобы стать частью чего-то особенного. Да, возможно, мы уже не NextGen, но мы по-прежнему молоды", — цитирует Циципаса журналист Макс Гао на своей странице в «Твиттере».
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