Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: я больше не игрок NextGen — я полноценный взрослый

Циципас: я больше не игрок NextGen — я полноценный взрослый
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на Открытом чемпионате Франции 2020 года многие молодые игроки показали высокие результаты. «Считаете ли вы, что с учётом этого, кто-то один из вас может стать новым чемпионом „Большого шлема?“ — спросили у 22-летнего грека.

»Во-первых я уже не NextGen (NextGen — игрок нового поколения. — Прим. «Чемпионата»). Я уже полноценный взрослый.

Во-вторых, безусловно, молодые игроки уже идут и рано или поздно придут. Конечно же, «Большая тройка» уже давно доминирует в теннисе, но лет через 5-6 всё будет иначе.

В-третьих, я рад, что играю настолько хорошо, чтобы стать частью чего-то особенного. Да, возможно, мы уже не NextGen, но мы по-прежнему молоды", — цитирует Циципаса журналист Макс Гао на своей странице в «Твиттере».

Циципас прокомментировал победу над Рублёвым в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Видеообзор поражения Рублёва от Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020