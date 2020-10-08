Впервые за 10 лет сразу два теннисиста сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» впервые

Сразу два полуфиналиста Открытого чемпионата Франции 2020 года в мужском одиночном разряде выступят на этой стадии турнира впервые в карьере: это грек Стефанос Ципипас и аргентинец Диего Шварцман. Это произошло впервые за последние 10 лет.

В 2018 году дебютантом полуфинальной стадии стал итальянец Марко Чеккинато, в 2016-м — австриец Доминик Тим, в 2015-м — швейцарец Стэн Вавринка (он же выиграл этот турнир), в 2014-м — латвиец Эрнест Гулбис, в 2013-м — француз Жо-Вильфрид Цонга, в 2012-м — испанец Давид Феррер, в 2011-м — британец Энди Маррей, а в 2010-м — чех Томаш Бердых и австриец Юрген Мельцер.

Ципипас в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем, а Шварцман — с испанцем Рафаэлем Надалем.