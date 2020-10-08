Кенин: я уже выигрывала в Австралии — сделаю всё возможное и в финале «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале она победила представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:4, 7:5. В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Кенин сыграет с 19-летней полькой Игой Свёнтек.
«Петра — очень крутой игрок, с агрессивной игрой и невероятной подачей. Я знала, что для победы мне нужно показать ещё более крутой теннис.
Я счастлива и очень горжусь собой. Позади великолепный матч в моём исполнении.
Финал? Я уже выигрывала в Австралии. На протяжении последней недели я провела немало тяжёлых матчей, поэтому очень рада оказаться в финале. Хочу здорово подготовиться к последнему матчу и сделать всё возможное для победы», — цитирует Кенин пресс-служба WTA.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 8 октября 2020
-
21:06
-
20:33
-
19:39
-
18:24
-
17:29
-
16:32
-
16:20
-
16:10
-
15:47
-
15:33
-
14:58
-
14:47
-
14:04
-
12:00
-
11:10
-
10:34
-
10:24
-
09:34
-
09:03
-
08:41
-
08:28
-
03:25
-
01:00
-
00:47
-
00:27
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:47
-
22:58
-
22:50
-
22:17
-
21:52
-
20:48
-
20:47
-
20:05
-
19:35