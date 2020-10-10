Медведев — о сетке в Санкт-Петербурге: начинать с тяжёлых соперников иногда даже хорошо

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал итоги жеребьёвки основной сетки турнира в Санкт-Петербурге, действующим чемпионом которого он является. Соперником пятой ракетки мира в первом круге соревнований станет француз Ришар Гаске.



«Состав очень сильный. В конце, конечно, было несколько отказов, и это нормально. Когда сразу после грунта идёт турнир на харде, всегда непросто. У меня будет непростая сетка, но иногда это даже хорошо — сразу начинать с тяжёлых соперников, сразу входить в игру. В любом случае, к жребию всегда отношусь философски: поменять его не могу, поэтому просто готовлюсь к следующему сопернику и надеюсь показать хороший теннис.



Дополнительное психологическое давление как действующий чемпион турнира? Какое-то давление, наверное, есть. В любом случае, знаю, что многое зависит от тенниса. Если покажу хорошую игру, будет хороший результат. Умею играть, а если что-то не пойдёт, можно и уступить. Так что давление больше на себя, которое может быть уже во время матча», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

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