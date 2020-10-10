Немцы Кравиц и Мис выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис стали победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В финальном матче Кравиц и Мис одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Кравиц и Мис 4 раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Павич и Суарес подали три эйса, трижды ошиблись на подаче и не сумели использовать ни одну из пяти возможностей взять подачу соперников.
В финале мужского одиночного разряда завтра, 11 октября, встретятся серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Ранее сегодня чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2020 среди женщин стала 19-летняя Ига Свёнтек из Польши.
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