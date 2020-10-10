Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Немцы Кравиц и Мис выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Немцы Кравиц и Мис выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис стали победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В финальном матче Кравиц и Мис одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Кравиц и Мис 4 раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Павич и Суарес подали три эйса, трижды ошиблись на подаче и не сумели использовать ни одну из пяти возможностей взять подачу соперников.

В финале мужского одиночного разряда завтра, 11 октября, встретятся серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Ранее сегодня чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2020 среди женщин стала 19-летняя Ига Свёнтек из Польши.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
10 октября 2020, суббота. 18:30 МСК
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Бруно Суарес
Бразилия
Бруно Суарес
М. Павич Б. Суарес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Андреас Мис
Германия
Андреас Мис
К. Кравиц А. Мис
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020