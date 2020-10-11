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Янник Синнер объяснил, почему снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Янник Синнер объяснил, почему снялся с турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сообщил о причинах снятия с турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. По дороге в Россию у итальянца обнаружились проблемы с желудком, не позволяющие ему выйти на корт. Синнер отрицает, что возможной причиной мог стать коронавирус, так как его тест последний показал отрицательный результат. В основной сетке турнира Синнера заменит «лаки-лузер».

С турнира уже снялись Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон. Стало известно и об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.

Соревнования в Санкт-Петербурге запланированы на 12–18 октября.

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Синнер снялся с турнира в Санкт-Петербурге
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