Янник Синнер объяснил, почему снялся с турнира в Санкт-Петербурге
Итальянский теннисист Янник Синнер в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сообщил о причинах снятия с турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. По дороге в Россию у итальянца обнаружились проблемы с желудком, не позволяющие ему выйти на корт. Синнер отрицает, что возможной причиной мог стать коронавирус, так как его тест последний показал отрицательный результат. В основной сетке турнира Синнера заменит «лаки-лузер».
С турнира уже снялись Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон. Стало известно и об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.
Соревнования в Санкт-Петербурге запланированы на 12–18 октября.
Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Синнер снялся с турнира в Санкт-Петербурге
- 11 октября 2020
-
19:31
-
18:59
-
17:58
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:29
-
15:28
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:07
-
10:41
-
10:29
-
09:30
-
01:02
- 10 октября 2020
-
22:45
-
21:46
-
21:18
-
20:05
-
19:33
-
17:44
-
17:35
-
17:04
-
16:49
-
16:30
-
15:54
-
15:11
-
14:30
-
14:29
-
13:24
Партнерский контент