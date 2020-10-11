Ига Свёнтек показала Кубок «Ролан Гаррос» в Париже

19-летняя Ига Свёнтек провела традиционную фотосессию с трофеем победительницы «Ролан Гаррос» в Париже.
Свёнтек стала первым в истории чемпионом турнира «Большого шлема» в одиночном разряде из Польши. Кроме того, она стала самой низкорейтинговой чемпионкой «Ролан Гаррос». Ига начала турнир в качестве 54-й ракетки мира, а в новом рейтинге WTA ворвётся в топ-20 – будет 17-й.
19-летняя Свёнтек стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции после Моники Селеш, которая первенствовала здесь в 1992 году в возрасте 18 лет 187 дней. К тому же Ига стала первой теннисисткой со времён победы Жюстин Энен (2007), выигравшей «Ролан Гаррос», не потеряв ни одного сета.
В финале «Ролан Гаррос» — 2020 Свёнтек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 21-летней американке Софье Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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