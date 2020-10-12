Чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек стала 17-й ракеткой мира

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии

Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».