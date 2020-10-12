Чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек стала 17-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 12 октября чемпионка «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на 17-ю строчку. Финалистка этого турнира американка Софья Кенин стала четвёртой ракеткой мира. В первую десятку вернулась чешка Петра Квитова.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 33-ю позицию.
Рейтинг WTA. 12 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (6). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
10 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.
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17 (54). Ига Свёнтек (Польша) — 2960...
33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
47 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
61 (58). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935...
96 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 778...
99 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759.
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