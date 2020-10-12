Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга ATP, Циципас обошёл Медведева

Рублёв впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга ATP, Циципас обошёл Медведева
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

В обновлённом рейтинге ATP от 12 октября греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на пятую строчку, обойдя россиянина Даниила Медведева. Аргентинец Диего Шварцман стал восьмой ракеткой мира.

Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-10.

Рейтинг ATP. 12 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180.
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
10 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 2974.

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»
В финале Король грунта разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича и одержал 100-ю победу на турнире. Видео невероятных розыгрышей.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020