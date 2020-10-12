Рублёв впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга ATP, Циципас обошёл Медведева
В обновлённом рейтинге ATP от 12 октября греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на пятую строчку, обойдя россиянина Даниила Медведева. Аргентинец Диего Шварцман стал восьмой ракеткой мира.
Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-10.
Рейтинг ATP. 12 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180.
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
10 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 2974.
…
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.
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