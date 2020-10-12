Рублёв впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга ATP, Циципас обошёл Медведева

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»

В финале Король грунта разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича и одержал 100-ю победу на турнире. Видео невероятных розыгрышей.