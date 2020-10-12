Медведев: Рублёв полностью заслужил попадание в топ-10 рейтинга ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился мнением о последних успехах соотечественника Андрея Рублёва. По итогам «Ролан Гаррос» Рублёв впервые в карьере поднялся в топ-10 рейтинга ATP. Медведев занимает в рейтинге шестую позицию.
«Попадание Рублёва в топ-10 рейтинга — это прекрасно. Думаю, он полностью заслуживает этого, учитывая последние результаты. У него отличные шансы попасть на Итоговый турнир в Лондоне. Да, впереди не так много матчей. Надо немного поднажать. Однажды мы играли на Итоговом турнире с Кареном. Теперь можем оказаться там с Андреем. Надеюсь, что однажды мы все втроём сыграем на Итоговом турнире ATP. Три россиянина в топ-10 рейтинга ATP будет колоссальным событием. Мы друг друга подталкиваем вперёд. Если Рублёв продолжит в том же духе, он будет ещё выше в рейтинге», — сказал Медведев пресс-службе ATP Tour.
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