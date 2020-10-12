Донской победил Герасимова и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого круга россиянин в двух сетах обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. 121-я ракетка мира Донской сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из восьми. Его соперник, занимающий 85-е место в рейтинге ATP, восемь раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Кроме того, Герасимов реализовал два брейк-поинта из четырех.

Во втором круге Донской сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Дэн Эванс (Великобритания).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.