Горан Иванишевич: Надаль показал, что я был неправ

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, являющийся тренером серба Новака Джоковича, прокомментировал поражение подопечного в финальном матче Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем. Новак проиграл со счётом 0:6, 2:6, 5:7. Перед финалом Горан говорил, что в таких условиях «у Надаля нет шансов».
«Я действительно так думал. У меня есть право говорить, что думаю, и верить в своего игрока. Я думал, что это был год Новака в Париже. Но я был слишком амбициозен в своих словах, когда сказал, что у Надаля нет шансов. Я просто считал Новака фаворитом. Я всегда выражался прямо, однако в этот раз всё пошло не так. Ничего не поделаешь.
Перед прошлогодним финалом в Мельбурне я говорил, что шансы 50 на 50, но Новак уничтожил Рафу. Конечно, легче всего соблюдать осторожность и говорить «увидим» или «победит тот, кто окажется сильнее в конкретный день». Но я сказал так, как чувствовал. Надаль показал, что я был неправ. Вот и всё. Двигаемся дальше", — цитирует Иванишевича Tennis Head.
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