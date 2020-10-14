Фоньини, снявшийся с турнира на Сардинии, заразился коронавирусом

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, снявшийся с соревнований в Кальяри (Италия, о. Сардиния) за несколько часов до его старта, сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба АТР.



33-летний итальянец был посеян на соревнованиях под первым номером и уже сегодня, 14 октября, должен был стартовать матчем с Роберто Карбальес-Баэной из Испании. В итоге в основной сетке он был заменён на серба Данило Петровича, который обыграл своего соперника со счётом 6:1, 6:4.



В настоящее время Фоньини является 16-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл 16 матчей, в которых одержал лишь шесть побед. Свой последний официальный матч Фабио провёл в первом круге Открытого чемпионата Франции, где в четырёх сетах уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 5:7, 6:3, 6:7 (1:7), 0:6.