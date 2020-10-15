Американский теннисист сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус

Американский теннисист Сэм Куэрри самовольно покинул пределы России после того, как он и вся его семья сдала положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает журналист Бен Роттенберг на своей странице в «Твиттере» и аргентинское издание BATennis.



Изначально американец и его семья должны были на 14 дней изолироваться в одном из престижнейших отелей Санкт-Петербурга. Теннисист согласился на такие условия, однако чуть позже с ним связались местные органы здравоохранения и заявили, что он должен пройти осмотр у врача — в случае, если у них обнаружатся симптомы, их должны были принудить к госпитализации.



Несмотря на то, что у них были лишь лёгкие симптомы, этот звонок их всерьёз напугал. Они не хотели разлучаться друг с другом в чужой незнакомой стране и поэтому решили покинуть пределы России. И так как у Сэма были спонсоры, которые ему и раньше помогали с частным самолётом, он смог организовать перелёт для своей семьи в Европу. По словам источника, семья Куэрри сидела в задней части арендованного самолёта, чтобы не заразить членов экипажа. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы.

Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране Американец Сэм Куэрри после положительного теста на коронавирус нарушил протокол и самовольно покинул Санкт-Петербург. Как его накажут?