Рублёв обыграл Умбера во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Во втором круге соревнований Рублёв со счётом 4:6, 6:4, 7:5 обыграл француза Уго Умбера.

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. 10-я ракетка мира Рублёв 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 4. На счету его соперника 14 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

В четвертьфинальном матче Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри, который обыграл серба Миомира Кецмановича.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.