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Рублёв уверенно вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Норри

Рублёв уверенно вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Норри
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальном матче Рублёв со счётом 6:2, 6:1 обыграл британца Кэмерона Норри.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. 10-я ракетка мира Рублёв 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В полуфинальном матче Рублёв сыграет с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1/4 финала
16 октября 2020, пятница. 13:15 МСК
Кэмерон Норри
75
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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