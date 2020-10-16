Рублёв уверенно вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Норри

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальном матче Рублёв со счётом 6:2, 6:1 обыграл британца Кэмерона Норри.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. 10-я ракетка мира Рублёв 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В полуфинальном матче Рублёв сыграет с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.