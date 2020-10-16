Дементьева: совмещать карьеру и материнство невозможно — дети занимают всё моё время

Экс третья ракетка мира Елена Дементьева рассказала об отношении к материнству во время профессиональной карьеры и вне её.
«Я никогда не ставила перед собой задачу выбирать между детьми и профессиональной спортивной карьерой — на мой взгляд, совмещать эти сферы невозможно. Дети занимают все мои мысли, всё моё время. Считаю, что нет на свете ничего ценнее, чем слышать «мамочка, я люблю тебя». Каждый день, а не раз в году.
Не так важно, где мы находимся в выходные, — главное, чтобы с нами был папа (муж Елены — хоккеист Максим Афиногенов. — Прим. «Чемпионата»). Такая возможность случается не каждый уик-энд. Со мной дети — шестилетняя дочь Вероника и четырёхлетний сын Сергей — проводят каждый день. Ничего необычного для них в этом нет. А папа дарит дополнительные эмоции, прогулка с ним — это всегда экстрим. Если ведёт детей кататься на роликах — они выбирают трассу с самыми крутыми горками. Если идут на аттракционы — то на те, от которых захватывает дух. Неудивительно, что Вероника и Серёжа только и ждут момента, когда папа освободится», — цитирует Дементьеву Tatler.
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