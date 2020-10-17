Рубен Бемельманс из-за коронавируса не сыграет на домашнем турнире в Антверпене

Бельгийский теннисист Рубен Бемельманс не выступит на турнире категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). Тест Бемельманса на коронавирус дал положительный результат. Об этом в формате видеоконференции сообщил директор турнира Дик Норман.
«Два дня назад Рубен прошёл тест на COVID-19, который оказался положительным. Поэтому он не может участвовать в турнире», — приводит слова Нормана La Derniere Heure.
Бемельманс должен был сыграть в основной сетке домашнего турнира по специальному приглашению организаторов.
Турнир категории АТР 250 в Антверпене стартует в понедельник, 19 октября, и завершится 25 октября. Призовой фронд соревнований составляет € 658 тыс.
Победителем турнира в 2019 году был британец Энди Маррей, который в решающем матче взял верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
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