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Милош Раонич: хотел бы вернуться в Санкт-Петербург и чтобы турнир сохранил категорию 500

Милош Раонич: хотел бы вернуться в Санкт-Петербург и чтобы турнир сохранил категорию 500
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Милош Раонич после поражения в полуфинале турнире в Санкт-Петербурге от хорвата Борны Чорича заявил, что хотел бы принять участие в этих соревнованиях в следующем году.

«После того, как Борна вернулся после длительной вынужденной паузы, он играл хорошо, в том числе на харде. То же самое можно сказать и об Андрее, плюс он здорово играет и на грунте тоже. Кондиции обоих теннисистов на уровне, корт не очень быстрый, он подходит под их стиль игры. Думаю, что это будет интересный матч.

Увидите ли вы меня снова в Петербурге? Конечно, я хотел бы вернуться сюда, и чтобы турнир сохранил категорию 500 — тогда повод будет ещё лучше. Но я могу приехать не только как игрок, но и просто сам по себе. Время покажет», — приводит слова Раонича сайт «Матч ТВ».

Финальный матч турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублёв — Борна Чорич состоится в воскресенье, 18 октября.

Чорич второй год подряд сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге. Теперь с Рублёвым
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