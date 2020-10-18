Джокович дал урок тенниса детям, выгуливая собаку в Белграде

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович преподал детям урок тенниса прямо на вечерней улице Белграда. Теннисист выгуливал собаку и решил совместить процесс с обучением молодого поколения.

Видео доступно на странице Адама Таталовича в «Твиттере».



В этом сезоне 33-летний Джокович провёл 39 матчей, в которых потерпел лишь два поражения — теннисист не смог выиграть у Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Франции и был дисквалифицирован в ходе матча 1/8 финала US Open.



Ранее стало известно, что серб не станет участвовать в турнире категории «Мастерс», который пройдёт в Париже (Франция). Джокович является действующим чемпионом соревнований, однако из-за обновлённых правил набора рейтинговых очков не сможет добавить себе баллы даже в случае защиты титула.