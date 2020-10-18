Рублёв рассказал, что хочет играть, как топовые игроки: Надаль, Джокович, Федерер и Маррей

Российский теннисист Андрей Рублёв после победы на турнире в Санкт-Петербурге признался, что хотел бы одерживать победы на классе, ничего особо не показывая, как это делают топовые игроки.

«Хотелось бы к этому стремиться. Потому что топовые игроки, такие как Надаль, Джокович, Федерер, Маррей, могут играть в свой худший теннис и при этом выигрывать титулы или проходить очень далеко в турнире. Это очень круто. Это показывает, что они настоящие чемпионы, что они настоящие топовые игроки. К этому хочется стремиться. Хочется стремиться к тому, что, даже плохо играя и чувствуя, что ничего не получается, я бы всё равно находил способ выигрывать матч.

Шансы сыграть с топовыми игроками на Итоговом турнире АТР в Лондоне? Знаю, что у меня сейчас неплохие шансы на попадание в восьмёрку сильнейших, но всё ещё это не на сто процентов известно. Не могу сказать, что особенно размышлял об этом, не ожидал, что у меня будут вообще шансы в этом сезоне. Ничего особо для меня и не поменяется, даже если мне не удастся это сделать. В любом случае сезон получился хорошим. А если случится, то это тоже очень-очень здорово для меня. Это значит, что у меня будет очередной шанс сразиться с сильнейшими. И, в конце концов, опыт будет хорошим», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.