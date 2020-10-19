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ATP показала, как Андрей Рублёв выглядел в детстве. Фото

ATP показала, как Андрей Рублёв выглядел в детстве. Фото
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP на странице в «Инстаграме» опубликовала архивную фотографию россиянина Андрея Рублёва.

«Как всё начиналось», — говорится в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице ATP в "Инстаграме".

Вчера, 18 октября, Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В решающем матче Рублёв нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Для Рублёва титул стал шестым в карьере и четвёртым в сезоне-2020. Ранее он победил на турнирах в Гамбурге, Аделаиде и Дохе. Россиянин сравнялся с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем по количеству титулов, завоёванных в этом году, и впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира.

Андрей Рублёв впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира
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