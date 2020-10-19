Зверев — Оже-Альяссиму: очень скоро ты выиграешь не один, а целое множество трофеев
Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы на турнире в Кёльне (Германия). В финальном матче соревнований Александр со счётом 6:3, 6:3 обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
«Это был хороший матч. В финале я показал свой лучший теннис, как и должен был. В целом турнир для меня прошёл очень хорошо. Приятно вернуться в Германию после того, как не был здесь больше года.
Феликс, ты невероятный игрок. Знаю, что сейчас это не особо много значит, но уверен, что ты выиграешь не один, а целое множество титулов в своей карьере и более значимых, чем этот. Мы знаем друг друга очень хорошо. Очень скоро ты поднимешь трофей над головой», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
Феликс Оже-Альяссим проиграл все шесть финалов, в которые выходил
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