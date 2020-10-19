Оже-Альяссим — о финале турнира в Кёльне: играл плохо от начала и до конца

20-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после поражения от немца Александра Зверева в финале турнира в Кёльне (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.

«Я просто играл плохо от начала и до конца. Не смог показать свою игру. Это тяжело принять. Разочарован в качестве собственной игры, но буду пытаться дальше», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Tourtalk.

22-я ракетка мира Оже-Альяссим проиграл все шесть финалов турниров ATP, в которые выходил. За шесть матчей ему не удалось выиграть ни одного сета.

Соревнования в Кёльне проходили впервые. Призовой фонд турнира составлял € 325 тыс. С 19 по 25 октября в том же городе будет проводиться второй турнир на харде.