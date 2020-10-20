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Андрей Рублёв сыграет в квалификации турнира в Софии

Андрей Рублёв сыграет в квалификации турнира в Софии
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв сыграет в квалификации турнира в Софии (Болгария), сообщается на странице мероприятия в "Твиттере".

Помимо Рублёва в заявку квалификации попали Уго Умбер (Франция), Янник Синнер (Италия), Александр Бублик (Казахстан) и Кайл Эдмунд (Великобритания).

Рублёв не успел вовремя подать заявку на участие в основной части турнира, однако у него остаётся возможность получить уйалд-кард от организаторов. Помимо этого он может сняться с турнира, если обеспечит себе место на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания).

18 октября Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В решающем матче Рублёв нанёс поражение хорвату Борне Чоричу. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге и догнал Джоковича по числу титулов в сезоне
А ещё Андрей Рублёв возглавил гонку за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.
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