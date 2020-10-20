Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил участие в "Мастерсе" в Париже (Франция).

«Время крытых кортов. Фотография была сделана во время тренировки в моей академии. И да, я готовлюсь к „Мастерсу“ в Париже», — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в "Твиттере".

Напомним, в этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

Турнир серии «Мастерс» в Париже стартует 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.