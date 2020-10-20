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Касаткина победила Рыбакину в первом круге турнира в Остраве

Касаткина победила Рыбакину в первом круге турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований она со счётом 6:2, 3:6, 6:3 победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Касаткина ни разу подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

В матче второго круга соревнований Касаткина встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Дженнифер Брэйди (США).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1-й круг
20 октября 2020, вторник. 14:40 МСК
Елена Рыбакина
19
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Дарья Касаткина
75
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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