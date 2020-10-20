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Чорич: когда меня начали сравнивать с Федерером, ожидания стали нереалистичными

Чорич: когда меня начали сравнивать с Федерером, ожидания стали нереалистичными
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Борна Чорич признался, что ему пришлось столкнуться с огромными ожиданиями, когда в 2014 году обыграл Рафаэля Надаля на пути к полуфиналу турнира в Базеле (Швейцария). Тогда многие эксперты говорили, что Чорич может стать новым Новаком Джоковичем или Роджером Федерером. Но с тех пор прогресс Борны приостановился. 23-летний теннисист выиграл лишь два турнира ATP и не поднимался выше 12-го места в рейтинге.

«Не чувствовал дополнительного давления, говорю честно. Ощущаю его, лишь когда смотрю на себя в зеркало. Должен знать, что сделал всё что было в моих силах.

Тем не менее привыкаешь, когда о тебе говорят, что ты можешь стать лучшим, следующим Джоковичем или Федерером. Думаю, мои ожидания стали после этого нереалистичными. На деле всё работает иначе», — цитирует Чорича Tennis Majors.

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