Корретха: Надаль в прямом смысле слова уничтожил Джоковича на «Роллан Гаррос»

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился мнением о финале «Ролан Гаррос» 2020 года, в котором испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах победил серба Новака Джоковича.

«Надаль в прямом смысле слова уничтожил Джоковича. И нужно помнить, что Новак — первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Надаль победил его в самый важный момент, да ещё и при непростых условиях», — цитирует Корретху Sport.es.

Эта победа позволила Надалю сравняться со швейцарцем Роджером Федерером по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Теперь Надаль и Федерер выиграли по 20 таких турниров. Федерер пропускал «Ролан Гаррос» из-за травмы колена. Швейцарец планирует вернуться на корт в начале 2020 года.