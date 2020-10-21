Корретха: Надаль в прямом смысле слова уничтожил Джоковича на «Роллан Гаррос»

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился мнением о финале «Ролан Гаррос» 2020 года, в котором испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах победил серба Новака Джоковича.
«Надаль в прямом смысле слова уничтожил Джоковича. И нужно помнить, что Новак — первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Надаль победил его в самый важный момент, да ещё и при непростых условиях», — цитирует Корретху Sport.es.
Эта победа позволила Надалю сравняться со швейцарцем Роджером Федерером по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Теперь Надаль и Федерер выиграли по 20 таких турниров. Федерер пропускал «Ролан Гаррос» из-за травмы колена. Швейцарец планирует вернуться на корт в начале 2020 года.
- 21 октября 2020
-
00:43
- 20 октября 2020
-
22:56
-
20:55
-
20:09
-
18:54
-
16:32
-
15:47
-
15:27
-
14:27
-
13:42
-
12:45
-
11:41
-
11:31
-
09:34
-
01:00
-
00:56
-
00:00
- 19 октября 2020
-
22:48
-
22:40
-
21:44
-
20:55
-
20:05
-
18:33
-
16:22
-
15:28
-
14:58
-
14:53
-
13:49
-
12:52
-
11:44
-
10:38
-
09:50
-
09:23
-
01:59
-
00:13