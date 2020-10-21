Бывший капитан сборной Сербии: Федерер и Надаль очень злобно относятся к Джоковичу

Бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Радмило Арменулич прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. В конце первой партии матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой уроженец Белграда попал мячом в линейного судью.
«То, что случилось на US Open, стало настоящим скандалом. Я видел дюжины поступков похуже, за которые игроков даже не предупреждали. В это дело вовлечены крупные фигуры. Они делают всё, чтобы Новак Джокович не обошёл Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах „Большого шлема“. Спонсоры тоже в это вовлечены. Никто из соперников Джоковича не отреагировал на его дисквалификацию, никто это не прокомментировал.
Новак Джокович — джентльмен, он сразу же признал свою вину, чтобы справиться с эмоциями. Я никогда не видел, чтобы Новак критиковал Роджера или Рафу, а они очень злобно относятся к нему", — цитирует Арменулича Tennis World USA.
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