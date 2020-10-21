Ник Кирьос: мне хотелось кричать о необходимости паузы в туре

Австралийский теннисист Ник Кирьос отметил, что пауза в сезоне, вызванная пандемией коронавируса, помогла ему наконец провести больше времени с семьёй.

«Я скучаю по матчам с лучшими игроками перед зрителями. Но в то же время этот период дал мне возможность сосредоточиться на тех вещах в жизни, которых мне не хватало в последние пару лет.

Когда я всё время был в пути и играл, то почти никогда не возвращался домой. Всё было размыто. У меня не было возможности сесть и оценить то, что действительно важно. Если я проигрывал, то просто летел в другое место и каждую неделю жил в разных отелях.

Мне хотелось кричать о необходимости паузы в туре, чтобы я мог вернуться домой и побыть с семьёй", — цитирует Кирьоса ESPN.