Ник Кирьос: мне хотелось кричать о необходимости паузы в туре
Австралийский теннисист Ник Кирьос отметил, что пауза в сезоне, вызванная пандемией коронавируса, помогла ему наконец провести больше времени с семьёй.
«Я скучаю по матчам с лучшими игроками перед зрителями. Но в то же время этот период дал мне возможность сосредоточиться на тех вещах в жизни, которых мне не хватало в последние пару лет.
Когда я всё время был в пути и играл, то почти никогда не возвращался домой. Всё было размыто. У меня не было возможности сесть и оценить то, что действительно важно. Если я проигрывал, то просто летел в другое место и каждую неделю жил в разных отелях.
Мне хотелось кричать о необходимости паузы в туре, чтобы я мог вернуться домой и побыть с семьёй", — цитирует Кирьоса ESPN.
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