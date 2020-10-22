Синнер — о матче с Надалем на «Ролан Гаррос»: чувствовал, что могу с ним играть

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал матч 1/4 финала «Ролан Гаррос», в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.
«Эта встреча стала для меня прекрасным испытанием. Я хорошо сыграл в первом и втором сетах, но в третьем он начал давить ещё сильнее. Да, в третьем сете он играл лучше.
Невзирая на это, я чувствовал, что готов играть с ним. На корт я вышел с правильным настроем — такие вещи очень важны и я стараюсь улучшать их изо дня в день», — цитирует Синнера официальный сайт АТР.
В текущем сезоне 19-летний Синнер провёл 24 матча, в которых одержал 12 побед. В настоящее время он является 46-й ракеткой мира. До встречи с Надалем на «Ролан Гаррос» Янник проиграл лишь один сет — немцу Александру Звереву в матче четвёртого раунда.
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