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Синнер — о матче с Надалем на «Ролан Гаррос»: чувствовал, что могу с ним играть

Синнер — о матче с Надалем на «Ролан Гаррос»: чувствовал, что могу с ним играть
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал матч 1/4 финала «Ролан Гаррос», в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.

«Эта встреча стала для меня прекрасным испытанием. Я хорошо сыграл в первом и втором сетах, но в третьем он начал давить ещё сильнее. Да, в третьем сете он играл лучше.

Невзирая на это, я чувствовал, что готов играть с ним. На корт я вышел с правильным настроем — такие вещи очень важны и я стараюсь улучшать их изо дня в день», — цитирует Синнера официальный сайт АТР.

В текущем сезоне 19-летний Синнер провёл 24 матча, в которых одержал 12 побед. В настоящее время он является 46-й ракеткой мира. До встречи с Надалем на «Ролан Гаррос» Янник проиграл лишь один сет — немцу Александру Звереву в матче четвёртого раунда.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 октября 2020, вторник. 23:35 МСК
Янник Синнер
75
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		4 1    
7 7 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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