Гоффен: понятия не имею, как мог заразиться коронавирусом — я был очень осторожен
Бельгийский теннисист Давид Гоффен, пропустивший турнир в Санкт-Петербурге из-за заражения коронавирусом, дал комментарий после завершения периода самоизоляции.
«Я вообще не мог тренироваться на протяжении двух недель — всё это время был изолирован от общества. Как я заразился? Понятия не имею. Даже представить не могу — в тот момент я сильно удивился, ведь был очень осторожен. Симптомы? Я немного потерял обоняние, но не более. Опасался чего-то большего.
Сейчас я нормально себя чувствую в плане физики, но не хватает наигранности, тренировок и в целом игрового ритма.
Что касается турнира в Антверпене, то я очень хочу его отыграть. Рад приехать домой и получить удовольствие на корте — всё остальное придёт», — цитирует Гоффена dhnet.
Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране
Американец Сэм Куэрри после положительного теста на коронавирус нарушил протокол и самовольно покинул Санкт-Петербург. Как его накажут?
- 22 октября 2020
-
01:37
-
00:51
-
00:19
-
00:08
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:37
-
23:09
-
22:45
-
21:30
-
20:54
-
20:36
-
19:28
-
19:00
-
18:46
-
17:53
-
16:14
-
15:43
-
14:30
-
13:44
-
12:25
-
11:30
-
10:30
-
09:45
-
09:01
-
00:43
- 20 октября 2020
-
22:56
-
20:55
-
20:09
-
18:54
-
16:32
-
15:47
-
15:27
-
14:27
-
13:42
-
12:45
Партнерский контент