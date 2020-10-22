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Гоффен: понятия не имею, как мог заразиться коронавирусом — я был очень осторожен

Гоффен: понятия не имею, как мог заразиться коронавирусом — я был очень осторожен
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, пропустивший турнир в Санкт-Петербурге из-за заражения коронавирусом, дал комментарий после завершения периода самоизоляции.

«Я вообще не мог тренироваться на протяжении двух недель — всё это время был изолирован от общества. Как я заразился? Понятия не имею. Даже представить не могу — в тот момент я сильно удивился, ведь был очень осторожен. Симптомы? Я немного потерял обоняние, но не более. Опасался чего-то большего.

Сейчас я нормально себя чувствую в плане физики, но не хватает наигранности, тренировок и в целом игрового ритма.

Что касается турнира в Антверпене, то я очень хочу его отыграть. Рад приехать домой и получить удовольствие на корте — всё остальное придёт», — цитирует Гоффена dhnet.

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