Пауло Дибала: всегда восхищался и уважал Роджера Федерера. Благодаря ему я полюбил теннис

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере.

«В детстве я много чего смотрел по телевизору, который был всегда включен. Больше всего мы смотрели футбол, а потом теннис. Всегда восхищался и уважал Роджера Федерера, мне нравился его стиль игры. Уверен, что для многих, как и для меня, он был эталонным теннисистом. У него есть свой стиль, он играет очень изящно, из-за чего все хотят быть на него похожими. Всегда старался посмотреть его матчи. Благодаря ему я полюбил теннис», — приводит слова Дибалы Tennis Channel.

В начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене. Тогда же стало известно, что Федерер пропустит вторую часть сезона. При этом 39-летний швейцарец неоднократно говорил, что пока не планирует завершать карьеру.

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