Соболенко — о камбэке со счёта 0:6, 0:4: я просто хотела выиграть один гейм

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой выход в полуфинал соревнований в Остраве (Чехия). В матче с испанкой Сарой Соррибес-Тормо ей пришлось отыгрываться со счёта 0:6, 0:4. Взяв медицинский тайм-аут, Арина смогла выиграть все оставшиеся до конца встречи геймы — 0:6, 6:4, 6:0.
«Я просто пыталась выиграть хотя бы один гейм. Не хотела проигрывать — 0:6. 0:6 — это было бы перебором и, я бы сказала, безумием.
В первой части матча я будто бы была вне игры. Не знаю почему. Я бездумно шла в атаку, пыталась заработать хоть что-то благодаря виннерсам. После паузы мне удалось остыть и подойти к вопросу с холодной головой. Тут уже я пыталась просто возвращать мячи на чужую половину.
Я поняла, что всё идёт здорово, когда взяла три первых гейма. Поняла, что нужно продолжать в том же духе. Результат вы сами видите», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.
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