Умбер стал первым финалистом турнира в Антверпене, обыграв Эванса

Французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале Умбер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 13 минут. Умбер 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Эванс подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка. На тай-брейке 2-го сета у Эванса было 4 матч-бола, но он их не реализовал.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Умбер сыграет с победителем матча между четвёртым сеяным болгарином Григором Димитровым и восьмой ракеткой турнира Алексом де Минором из Австралии.

Напомним, в четвертьфинале Эванс обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.