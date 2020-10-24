Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Умбер стал первым финалистом турнира в Антверпене, обыграв Эванса

Умбер стал первым финалистом турнира в Антверпене, обыграв Эванса
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В полуфинале Умбер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 13 минут. Умбер 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Эванс подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка. На тай-брейке 2-го сета у Эванса было 4 матч-бола, но он их не реализовал.

За титул турнира категории АТР 250 в Антверпене Умбер сыграет с победителем матча между четвёртым сеяным болгарином Григором Димитровым и восьмой ракеткой турнира Алексом де Минором из Австралии.

Напомним, в четвертьфинале Эванс обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

Антверпен. 1/2 финала
24 октября 2020, суббота. 16:40 МСК
Даниэль Эванс
35
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 4
4 		7 9 6
         
Уго Умбер
38
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
«Если нет Hawk-Eye, то следи за мячом!» Теннисисты взбунтовались из-за судейских ошибок
Хачанов ругается с арбитром, Шаповалов атакует соцсети, Джокович хочет убрать линейных. Сколько нужно скандалов, чтобы игроков услышали?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020